101 مرشح في انتخابات «بلدي بني وليد»

من أعمال اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي في بني وليد. (بوابة الوسط)

أعلن عضو في اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدى ببني وليد أن عدد المترشحين بلغ 101 مترشح، حسب القائمة المبدئية.

وأوضح عضو اللجنة جمعة سعيد، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن 87 مترشحا للفئة العامة، و6 مترشحين لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، و8 مترشحات لفئة المرأة.

وقدر إجمالي أعداد الناخبين لانتخاب المجلس البلدي ببني وليد بلغ 18685 ناخبا، مشيرا إلى أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية مددت فترة تسجيل الناخبين في بني وليد إلى يوم الخميس القادم.

ولم تجرِ الانتخابات البلدية في بني وليد بسبب بعض المشاكل الفنية التي كانت تمر بها المنطقة، أثناء الموعد المحدد من وزارة الحكم المحلي لانتخاب المجالس البلدية، حيث يقوم مجلسها المحلي المشكل العام 2011 بتسيير الخدمات في المدينة.