وزير الخارجية الإيطالي: يجب إجراء الانتخابات الليبية بعد الانتهاء من إطار دعم تسوية الأزمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أغسطس 2018, 02:27 مساء
وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي (الإنترنت)

قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي إن «الانتخابات الليبية يجب أن تُجرى بعد الانتهاء من التوصل إلى إطار دعم لتسوية الأزمة»، وذلك وفق ما نقلت عنه إذاعة «راديو مصر».

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد الوزير الإيطالي ونظيره المصري سامح شكري، في ختام مباحثات جمعتهما في القاهرة، تناولت الملف الليبي وعددًا من الملفات الأخرى المشتركة.

ووصل الوزير الإيطالي القاهرة أمس السبت، فيما من المقرر أن يستقبله وزير الآثار الدكتور خالد العناني، اليوم في تمام السادسة مساءً، بالمتحف المصري في التحرير، لإجراء جولة بالقاعات المختلفة للمتحف.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر ملاحي في مطار القاهرة قوله إن «الوزير الإيطالي وصل القاهرة على متن طائرة الخطوط الجوية الإيطالية القادمة من روما».

وأضافت الوكالة أن مشاورات ميلانيزي ونظيره المصري تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل دفعها في شتى المجالات، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك ومن بينها الوضع في ليبيا ومكافحة الإرهاب.

وكان الوزير الإيطالي أعلن قبل أيام أنه سينظم مؤتمرًا لبحث سُبل تحقيق الاستقرار في ليبيا، التي تعد مركزًا رئيسيًا للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، عبر البحر المتوسط.

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