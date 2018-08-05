بعثة الحج تنفي وقوع حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 05 أغسطس 2018, 02:17 مساء
بعثة الحج الليبية. (الإنترنت)

نفى مسؤول في بعثة الحج الليبية اليوم الأحد، وقوع حالات وفاة بين الحجاج الليبيين كما تناقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت عضو لجنة الأحوال المدنية بالبعثة الدكتور علي أبو جلالة في تصريح هاتفي لـ«بوابة الوسط»، إلى توفير عيادتين مركزيتين متكاملتين واحدة للنساء وأخرى للرجال، بمقر إقامة الحجاج في فندق «أنجم» في مدينة مكة، بالإضافة إلى صيدلية متكاملة

وأوضح أن إجراء كشوفات على الحجاج بمجرد وصولهم أمر متوقع للاطمئنان على صحتهم، ونوه إلى أن «الرحلات بين ليبيا والأراضي المقدسة تمتد أربع ساعات، كما أن الحجاج ينتقلون بالحافلات من جدة إلى مكة»، لافتا إلى أن الرحلات منهكة وتؤثر على الحالة الصحية للشباب فما بالك بكبار السن؟

وكان أول فوج من حجاج بيت الله الحرام وصل إلى الديار المقدسة يوم الجمعة الماضية

وتبلغ أعداد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة العربية السعودية نحو 2390 حاجا، وفق جلالة الذي أشار إلى أن إجمالي أعداد الحجاج المسجلين بلغ 7500 حاجا، وأنهم يصلون إلى الأراضي المقدسة بمعدل ثلاث رحلات يوميا، آخرها يوم 15 أغسطس الجاري

ودعا أبو جلالة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التأكد من المصدر قبل نقل الخبر، معربا عن استغرابه من الهدف وراء تداول مثل هذه الأخبار.

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