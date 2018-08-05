منع شحنات مواد غذائية تركية من دخول البلاد.

نوعان البسكويت التركي جرى منعهما من دخول البلاد. (الصفحة الرسمية للهيئة)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن رفض شحنات مواد غذائية قادمة من تركيا.

وأشار المركز في إعلان نشره على موقعه الرسمي إلى منع «بسكويت شاي وبسكويت مالح». وأوضح أن الكمية المرفوضة بلغت 1663 كرتونة وأن بلد المنشأ والتصدير تركيا.

وأرجع رفض الشحنة التي وصلت عن طريق فرع مصراتة لارتفاع نسبة الحموضة.

وفي بيان آخر، أعلن مركز الرقابة عن رفض شحنة كيك بنكهة جوز الهند. وأوضح أن الكمية المرفوضة بلغت 535 صندوق.

وأرجع رفض الشحنة احتوائها على لون محظور E122 طبقاً للمواصفات الليبية المعتمدة من قبل المركز الوطني المواصفات والمعايير القياسية.