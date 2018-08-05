فوج من حجاج بيت الله الحرام يغادرون بنغازي

حجاج بيت الله الحرام قبل مغادرة مدينة بنغازي. (بلدية بنغازي)

غادر مساء أمس السبت فوج حجاج بيت الله الحرام مدينة بنغازي ، متجهاً إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج ، عبر مطار بنينا الدولي

وكان في مقدمة المودعين وكيل ديوان بلدية بنغازي السيد عمر نشاد وعدد من المسؤولين وأهالي الحجاج، حسب قسم الإعلام ببلدية بنغازى.

وقالت بلدية بنغازي إنها قدمت كافة أوجه الرعاية لحجاج بيت الله الحرام بالتعاون مع تنسيقية الحج والعمرة بالهيئة العامة للأوقاف، ومديرية أمن بنغازي، وجمعية الهلال الأحمر، ومفوضية الكشافة والمرشدات بنغازي.

وأشارت إلى «تيسير إنهاء إجراءات سفرهم وتقديم كافة سبل الراحة لهم لأداء المناسك ولحين العودة سالمين إلى أرض الوطن».

كانت إدارة شؤون الحج والعمرة أعلنت الجمعة الماضية وصول أول فوج من الحجاج الليبيين إلى الأراضي المقدسة بمكة المكرمة.