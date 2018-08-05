استقرار الدولار في السوق السوداء

افتتح سعر صرف الدولار واليورو تعاملات اليوم الأحد في السوق السوداء على استقرار عند مستوى 6.09 و6.97 دينار على الترتيب.

كانت العملة الأميركية افتتحت تعاملات الأسبوع، أمس السبت، عند 6.09 دينار في السوق السوداء، لتعوض بعض الخسائر التي منيت بها منذ السبت الماضي عندما كانت 6.46 دينار.

لكن الجنيه الاسترليني ارتفع في السوق السوداء إلى 7.88 دينار اليوم مقابل 7.85 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يشار إلى أن تغيير سعر صرف الدولار من أهم نقاط برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن المقرر أن يكون سعر صرف العملة الأميركية «تزاحفيا وليس أربعة دنانير ونصف الدينار»، حسب وزير المالية المفوض أسامة حماد.