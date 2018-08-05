إعادة امتحان لبعض طلاب الثانوية العامة الثلاثاء المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أغسطس 2018, 12:27 مساء
طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان في أي أحد اللجان الشهر الماضي. ( أرشيفية : بوابة الوسط)

أعلن وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام رئيس اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات عادل جمعة، إعادة الامتحان الذي سيجرى يوم الثلاثاء المقبل بجامعة طرابلس، لطلبة الشهادة الثانوية الممتحنين باللجان التي أصدر الوزير قرارات في شأنهم وليس لكل الطلاب.

جاء ذلك في تصريح صحفي نشرته الصفحة الرسمية للوزارة التعليم بحكومة الوفاق.

يذكر أن الوزير أصدر قرارات لإعادة الامتحانات في بعض المواد التي نص عليها كل قرار لطلبة الشهادة الثانوية الممتحنين باللجان التالية: قرار رقم (1282) لسنة 2018 بشأن إعادة امتحان مادة اللغة الانجليزية للطلبة الممتحنين بكلية الهندسة بمنطقة جادو، قرار رقم (1283) بإعادة امتحان مادة الأدب والنصوص لطلبة القسم الأدبي (بنين) الممتحنين بكلية الآداب والعلوم قصر الأخيار.

ومن بين القرارات الأخرى رقم (1285) لإعادة امتحان مادة تقنية المعلومات لطلبة القسم العلمي الممتحنين بكلية الاقتصاد الخمس، و(1286) لإعادة امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلبة القسم الأدبي الممتحنين بكلية الاقتصاد الخمس، و(1287) لإعادة امتحان مادة الآداب والنصوص والبلاغة والتعبير لطلبة القسم العلمي( بنات) الممتحنين بكلية الآداب والعلوم بمنطقة قصر الأخيار.

كما كان الوزير أصدر القرار رقم (1288) لإعادة امتحان مادة علم السكان والتنمية لطلبة القسم الأدبي الممتحنين بكلية العلوم غريان، ورقم (1289) لإعادة امتحان مادة الأدب والنصوص والبلاغة والتعبير لطلبة القسم العلمي (بنين) الممتحنين بكلية الآداب والعلوم، ورقم (1290) لإعادة امتحان مادة الأدب والنصوص والبلاغة والتعبير لطلبة القسم العلمي (بنين) الممتحنين بكلية الآداب والعلوم قصر الأخيار.

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