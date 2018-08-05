الأرصاد: أمطار متفرقة بتأثير منخفض جوي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي بامتداد لمنخفض جوي مصحوب بكتلة ساخنة ورطبة مع وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتلة هوائية باردة.

وأشار المركز، في النشرة الجوية، إلى أن هذه الوضعية تسبب في تكاثر السحب الرعدية مع سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة أحيانا.

ونوه إلى درجات الحرارة القصوى المتوقعة على أغلب مناطق الشمال تتراوح بين 29 و 35 مْ على المناطق الساحلية، وبين 37 و43 مْ على سرت وأبونجيم ودواخل الشمال الشرقي، وتبقى مرتفعة على أغلب مناطق الجنوب حيث تتراوح بين 40 و45 مْ.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

في شمال غرب البلاد، تكون السماء مغطاة جزئيا إلى كلي بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية على أغلب المناطق. والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق. ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح هذا اليوم بين 29 و35 مْ، وتصل على أبونجيم إلى 43 مْ، وتسجل ارتفاعا ملحوظا غدا على سرت لتصل إلى 43 مْ.



بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة

في شمال شرق البلاد، السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الجبل الأخضر. درجات الحرارة القصوى تترواح بين 29 و35 مْ على المناطق الساحلية، وبين 37 و42 مْ على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

في جنوب غرب البلاد، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية على بعض المناطق. الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على أوباري وسبها و مرزق، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول غدا على غدامس والحمادة إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصـوى تتراوح بين 40 و45 مْ، وتسجل انخفاضا غدا على غدامس والحمادة.