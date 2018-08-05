لجنة الأزمة بطرابلس توضح أسباب الازدحام على محطات الوقود

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 05 أغسطس 2018, 10:52 صباحا
محطة وقود في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى رئيس لجنة الأزمة في طرابلس المهندس طه الشكشوكي اليوم الأحد، وجود نقص في الوقود في العاصمة، مشيرا إلى أنه متوفر في الخزانات الرئيسية بكميات كبيرة جدًا.

وأرجع الشكشوكي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، ازدحام بعض المحطات إلى عدم فتح بعض المحطات في ساعات الدوام الرسمية، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة جدًا.

وأشار إلى أن بعض المحطات تقوم بتشغيل المولدات الكهربائية ولكن المولدات لا تحتمل العمل لساعات طويلة، فضلًا عن عدم وجود مولدات للكهرباء في عدة محطات، وأخرى تحتاج لصيانة وإصلاح.

وأضاف الشكشوكي أن هناك نقصا في العمالة العارضة، بعضها يعمل في محطات إلى وقت متأخر وترفض العمل في الصباح الباكر بحجة السهر في اليوم السابق، والعكس صحيح نتيجة تخوفهم من عمليات السطو المسلح التي تحدث بين الحين والآخر، لافتًا إلى أن سائقي شاحنات النقل يفضلون نقل الوقود إلى المحطات البعيدة ويتركون المحطات القريبة ويحاولون التهرب من الازدحام.

وأرجع الازدحام إلى سوء التوزيع وتدخل بعض الأطراف في عملية توزيع الوقود على المحطات، وتخوف المواطنين من الشائعات التي تنتشر في الشارع وبمواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر.

وقال «الكل يريد تعبئة الوقود في سيارته، بالإضافة إلى تعبئة جالونات من الوقود بكميات كبيرة لتخزينها واستخدامها في تزويد المولدات الكهربائية بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة».

وتوجد 114 محطة وقود في العاصمة طرابلس بينها 90 محطة وقود فاعلة، موزعة على 13 بلدية من جنزور غربًا إلى قصر بن غشير جنوبًا إلى القره بوللي شرقًا، ويتم استهلاك نحو 7 مليون لتر من الوقود يوميًا، بدلًا عن 5 مليون لتر من الوقود كانت تستهلك الفترة الماضية، حسب رئيس لجنة الأزمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - ترامب والصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
كاريكاتير
الجفاف يلتهم نصف مساحة العراق المزروعة في 2018
دولى
مستقبل الكرة الليبية المهدي الكوت يحترف في تونس
رياضة محلية
بيروني: المظاهرات ضد السياسة الإيطالية في ليبيا «ليست كبيرة»
ليبيا
طفل مكسيكي يدخل الجامعة لدراسة فيزياء الطب الحيوي
منوعات
بعد كوريا.. الفلبين تلوّح بإرسال سفينة إلى ليبيا لتحرير مخطوفين
ليبيا
«أحلم أن أكون طبيبًا».. شاب الزنتان يترك الجماعات المسلحة راغبًا في مستقبل أفضل
ليبيا
«جريدة الوسط»: ترامب يدخل على خط الصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
ليبيا
الأمير الوليد بن طلال يعود للأضواء عبر صفقة بمليار ريال
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عاصفة ترابية ضخمة تحتاج ولاية أريزونا الأميركية