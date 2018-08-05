ضبط تشكيل عصابي في الفكعات ببنغازي

مطلوب أمنيًا جرى ضبطه (الإدارة العامة للبحث الجنائي ببنغازي)

ألقى ضباط الإدارة العامة للبحث الجنائي في مدينة بنغازي القبض على تشكيل عصابي مطلوب في قضايا متنوعة بمنطقة الفعكات.

ووفق ما أوردت الإدارة، على صفحتها بـ «فيسبوك»، يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال السرقة والسلب بالإكراه وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة، ولإحكام السيطرة الأمنية.

وقالت الإدارة إن المجموعة التي جرى ضبطها تمثل عددًا من المتهمين، ارتكبوا حوادث متنوعة، منها أعمال نصب وسرقات بالإكراه داخل نطاق القوارشة وفي منطقة الفعكات وبالتحديد شارع الاستراحات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط هذا التشكيل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أفراده، والعرض على النيابة، في ظل استمرار الحملات الأمنية.

أفراد الإدارة العامة للبحث الجنائي ببنغازي