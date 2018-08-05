معتصمون يغلقون طريق بن قردان - رأس جدير

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أغسطس 2018, 10:01 صباحا
منفذ راس جدير. (بوابة الوسط)

أعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز أن معتصمي بن قردان أغلقوا طريق بن قردان - رأس جدير، مشيرة إلى أن هذا الإغلاق شمل السيارات والشاحنات الليبية العائدة إلى ليبيا.

واعتبرت اللجنة، في تنويه عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن هذا الإغلاق تصعيد جديد من المعتصمين، داعية جميع المواطنين الليبيين المغادرين تونس بسياراتهم وأصحاب الشاحنات التوجه نحو معبر وازن - ذهيبة للمغادرة حتى إشعار آخر.

ويشهد معبر رأس جدير الحدودي مع تونس أحداثًا مضطربة، على خلفية استمرار تظاهرات بمدينة بن قردان لمواطنين تونسيين يعرقلون مرور السيارات الليبية، بعد تشديد الخناق على مهربي الوقود إلى داخل تونس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - ترامب والصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
كاريكاتير
مستقبل الكرة الليبية المهدي الكوت يحترف في تونس
رياضة محلية
بيروني: المظاهرات ضد السياسة الإيطالية في ليبيا «ليست كبيرة»
ليبيا
طفل مكسيكي يدخل الجامعة لدراسة فيزياء الطب الحيوي
منوعات
بعد كوريا.. الفلبين تلوّح بإرسال سفينة إلى ليبيا لتحرير مخطوفين
ليبيا
«أحلم أن أكون طبيبًا».. شاب الزنتان يترك الجماعات المسلحة راغبًا في مستقبل أفضل
ليبيا
«جريدة الوسط»: ترامب يدخل على خط الصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
ليبيا
الأمير الوليد بن طلال يعود للأضواء عبر صفقة بمليار ريال
عربى
لودريان: إيطاليا وافقت خلال اجتماع باريس على إجراء انتخابات ليبيا نهاية 2018
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عاصفة ترابية ضخمة تحتاج ولاية أريزونا الأميركية