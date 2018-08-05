معتصمون يغلقون طريق بن قردان - رأس جدير

منفذ راس جدير. (بوابة الوسط)

أعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز أن معتصمي بن قردان أغلقوا طريق بن قردان - رأس جدير، مشيرة إلى أن هذا الإغلاق شمل السيارات والشاحنات الليبية العائدة إلى ليبيا.

واعتبرت اللجنة، في تنويه عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن هذا الإغلاق تصعيد جديد من المعتصمين، داعية جميع المواطنين الليبيين المغادرين تونس بسياراتهم وأصحاب الشاحنات التوجه نحو معبر وازن - ذهيبة للمغادرة حتى إشعار آخر.

ويشهد معبر رأس جدير الحدودي مع تونس أحداثًا مضطربة، على خلفية استمرار تظاهرات بمدينة بن قردان لمواطنين تونسيين يعرقلون مرور السيارات الليبية، بعد تشديد الخناق على مهربي الوقود إلى داخل تونس.