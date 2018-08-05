550 دينارا سعر الأضحية في غات

أعلن قطاع الاقتصاد ببلدية غات أن الترتيبات جارية مع وزارة الاقتصاد وشركة الإنماء للتهيئة والاستثمار الزراعي لتوصيل الأضاحي في الوقت المناسب للبلدية، مشيرا إلى الاتفاق على تحديد سعر الأضحية بـ 550 دينارا على أن تدفع 500 دينار عن طريق الصك والإيداع المصرفي و 50 دينارا نقدا.

وقال مسؤول القطاع حسن الخير إن «مسؤولي الإنماء أكدوا وصول الدفعة الأولى نهاية الأسبوع الحالي»، لافتا إلى توصيل مخصصات بلدية غات من الأضاحي فور وصولها الميناء، حسب الصفحة الرسمية لبلدية غات.

ومن المقرر الإعلان عن مركز ونقاط البيع في البلدية خلال هذا الأسبوع، فيما بلغ عدد المسجلين في منظومة الأضاحي حتى يوم أمس السبت نحو 2300 أسرة، حسب حسن الخير.

وأكد مراقب الاقتصاد بالبلدية ضرورة التسجيل للذين لم يسجلوا بعد في أقرب وقت.