تواصل أعمال إعادة الكهرباء إلى تاورغاء

من أعمال إصلاح الكهرباء في تاورغاء. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء استمرار العمل في المرحلة الأولى لإعادة التيار الكهربائي إلى مدينة تاورغاء.

وأشار مدير دائرة توزيع تاورغاء المهندس محمد زوبي إلى البدء في تنفيذ خط 11 كيلوفولت بطول 3 كيلومتر، وصيانة خط خرساني بطول 2. 6 كيلو متر وبإجمالي طول بلغ 5. 6 كيلو متر لإيصال التيار الكهربائي للمواقع المستهدفة بشكل عاجل، وفق الصفحة الرسمية للشركة.

ونوه إلى أن فرقة التركيبات بدائرة توزيع تاورغاء نفذت الأعمال المطلوبة من قبل، مشيرًا إلى أن موظفي الشركة يعملون على صيانة مبنى الدائرة بالمجهود الذاتي.

كانت شركة الكهرباء أعلنت الأربعاء الماضي بدء تنفيذ المرحلة الأولى لإعادة التيار الكهربائي إلى منطقة تاورغاء التي تقوم بها دائرة توزيع تاورغاء بالتعاون مع دائرتي الإنارة العامة والديزل والطوارئ.