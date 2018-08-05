مرضى ببنغازي يشكون تغيب الأطقم الطبية بمركز الكلى بالهواري في الفترة المسائية

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 05 أغسطس 2018, 02:16 صباحا

يشتكي مرضى ومرافقي مرضى الكلى في مدينة بنغازي من تغيب العناصر الطبية والطبية المساعدة بمركز خدمات الكلى بالهواري في الفترة المسائية.

وقال أحد المرضى لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن «بعض مرضى غسيل الكلى لا يستطعون الحضور في الفترة الصباحية بسبب ظروفهم الخاصة أو الازدحام أو الأعمال، ويأتون للمركز في الفترة المسائية بعد الساعة الرابعة مساءٍ، والمشكلة أن العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمركز يتغيبون ويمتنعون عن الحضور منذ فترة طويلة».

وأضاف: «عندما تتواجد الحالات ولا يوجد أحد من الاطقم الطبية، يتم استدعاء أحدى الممرضات الفليبينيات من مقر سكنها بالهواري، وتباشر العمل في تركيب الاجهزة لمرضى غسيل الكلى وتكون متعبه جدًا ومرهقه بين الحالات».

وأشار إلى أن «الممرضة الفليبينه لا تكون مناوبتها ويقوم مساعدتها أحيانًا مرافقين المرضى أو العاملين بتشاركية صقر العاملة بالمركز في نقل اسطونات الاكسجين أو القيام بما تطلبة».

وطالب مرضى غسيل الكلى ومرافقيهم الجهات المختصة ووزارة الصحة بالحكومة المؤقته بمتابعة تغيب الاطقم الطبية بمركز خدمات الكلى في الفترة المسائية، لآن الوضع بات لا يحتمل على حد وصفهم.

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