سرقة كوابل كهرباء خاصة باستديوهات «راديو طبرق»

طبرق - بوابة الوسط: فراس بنى علي | السبت 04 أغسطس 2018, 10:11 مساء

أعلن مدير راديو طبرق يوسف الدرهاب، اليوم السبت، سرقة كوابل كهربائية مغذية للاستديوهات الخاصة بالراديو مساء أمس الجمعة.

وقال الدرهاب لـ«بوابة الوسط» إنهم أُبلغوا مساء أمس الجمعة، موعد الراحة الأسبوعية لهم، بتوقف بث «راديو طبرق» وعند ذهابهم صباح اليوم السبت إلى مقر الراديو وجدوا أن كوابل الكهرباء المغذية للإذاعة مسروقة بالكامل ما ترتب عليه توقف البث لأكثر من 24 ساعة.

وأضاف الدرهاب أنهم أبلغوا الجهات المسؤولة بما فيها قيادة منطقة طبرق العسكرية المكلفة حماية مقر الإذاعة وموظفيها، مشيرًا إلى أنها «فتحت تحقيق في ذلك»، كما أبلغوا شركة الكهرباء التي ساهمت في معالجة الأمر وعودة الكهرباء لمقر الإذاعة عصر اليوم السبت.

وأشار مدير «راديو طبرق»، يوسف الدرهاب، إلى أن «العمل الإذاعي أصبح صعبًا ومتعبًا للغاية في ظل نقص الإمكانات وانعدامها» لافتًا إلى أن «الإذاعة تعمل بالتبرعات والمساعدات وبعض الإعلانات التجارية».

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