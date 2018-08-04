السراج يتسلم مذكرة توضيحية من اللجنة المشرفة على معرض فزان للتمور

تسلم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، مذكرة توضيحية من اللجنة المشرفة على الدورة الثالثة لمعرض فزان للتمور ببلدية بنت بيه الذي سيفتتح في 17 سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع السراج، السبت، بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، مع كل من عضو مجلس النواب عن مدينة أوباري عبدالسلام محمد المرابط، وعضو المجلس عن أم الأرانب المهدي مسعود الأعور، ووفد من اللجنة المشرفة على معرض فزان للتمور.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن السراج بحث مع النائبين مستجدات الوضع السياسي في البلاد واحتياجات المرافق الخدمية في كل من أوباري وأم الأرانب والمنطقة الجنوبية بصفة عامة.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الاجتماع تناول المعالجات التي اُتُّخذت لتوفير السيولة النقدية للمصارف وإيصال شحنات الوقود إلى مدن الجنوب وإجراءات توفير الخدمات والسلع الأساسية، مشيرًا إلى أن اللجنة المشرفة على معرض التمور سلمت السراج مذكرة توضيحية لدعم المعرض.

وأضاف أن السراج أصدر تعليماته بتوفير ما تقدمت به اللجنة من مطالب تتعلق باحتياجات المعرض المختلفة، لافتًا إلى أن المعرض يهدف إلى التعريف بأنواع التمور التي تتميز بها مناطق فزان، إضافة للتعريف بالتراث القديم للمنطقة.