إصابة شاب برصاص عشوائي بمصيف النخيل في بنغازي

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث شابًا أُصيب برصاص عشوائي بمصيف النخيل في مدينة بنغازي، شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن الشاب بهاء الدين محمد الميار (21 عامًا) ، أُصيب بطلق ناري عشوائي في الكتف اليسرى أثناء تواجده بمصيف النخيل غرب بنغازي.

وأضافت البرغثي أن المصاب حالته «مستقرة وإصابته ليست خطيرة»، ويتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى.

يشار إلى أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني فوضى انتشار السلاح، الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح.