السفير الايطالي: حفتر يمكن أن يكون جزءا من الحل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أغسطس 2018, 04:20 مساء
حفتر والسفير الإيطالي خلال لقاء في مايو الماضي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال السفير الإيطالي جوزيبي بيروني إن ليبيا بحاجة إلى حل شامل يشمل الجميع، مضيفا «أعتقد أن حفتر يمكن أن يكون جزءا من الحل».

وأضاف، في حوار أدلى به إلى قناة «ليبيا»: «نود توحيد الجيش الليبي، لأنه شرط أساسي للنمو الاقتصادي، للاستقرار السياسي»، موضحا « من الممكن أن يكون هناك اختلاف مع حفتر أو غيره في ليبيا، فليس هناك تطابق كامل مع كل الأطراف في ليبيا».

ووضح «عندما زرت حفتر في الرجمة، جرى نقاش حيوي مفيد، وأنا أثمن الفرصة للالتقاء به والنقاش حول موضوعات متعددة، وهناك مواقف مختلفة».

كان المشير حفتر أجرى مباحثات في مقر القيادة في الرجمة مع السفير الإيطالي في مايو الماضي، وركزت المباحثات على الحاجة للسير قدما بالعملية السياسية، مع أهمية إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف السفير الإيطالي «نثمن الجهود المبذولة من الجيش ضد الجماعات الإرهابية، لكننا لا نعتقد أن الحل في ليبيا حل عسكري ليبيا تحتاج لعملية سياسية وحوار لا حرب»، معبرا عن تمنياته أن «تستمر عملية مكافحة الإرهاب وأن تتوقف الحرب بين الأطراف الليبية».

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