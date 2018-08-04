بيروني: المظاهرات ضد السياسة الإيطالية في ليبيا «ليست كبيرة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أغسطس 2018, 03:24 مساء
السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني. (الإنترنت)

اعتبر السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني أن المظاهرات المنددة بالسياسة الإيطالية في ليبيا «ليست كبيرة».

وقال، في حوار أدلى به إلى قناة «ليبيا» «نرحب بحرية التعبير في كل البلاد، بل عندما يكون هناك 20 أو 30 شخصًا ضد إيطاليا، نحن نقبل بها ونحترمها».

وانطلقت مظاهرات بعد صلاة أمس الجمعة في مدن ليبية تندد بالتدخل الإيطالي في الشأن الليبي وما يوصف بانحياز السفير الإيطالي إلى المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق.

وأضاف «الشعب الليبي ليس مهتما في إيطاليا، هو مهتم بليبيا، روما يمكنها المساهمة في تحقيق الاستقرار، المساهمة في بناء القدرات الأمنية».

وأوضح «أسافر في كل ليبيا، وعندما أسافر أجد ترحيبا كبيرا بنا، وكل الليبيين يقدرون دور إيطاليا».

كانت السفارة الإيطالية لدى ليبيا سلمت أمس الخميس معدات طبية لمستشفى مدينة الزنتان في إطار برنامج جسر التضامن الإيطالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد كوريا.. الفلبين تلوّح بإرسال سفينة إلى ليبيا لتحرير مخطوفين
ليبيا
«أحلم أن أكون طبيبًا».. شاب الزنتان يترك الجماعات المسلحة راغبًا في مستقبل أفضل
ليبيا
«جريدة الوسط»: ترامب يدخل على خط الصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
ليبيا
الأمير الوليد بن طلال يعود للأضواء عبر صفقة بمليار ريال
عربى
لودريان: إيطاليا وافقت خلال اجتماع باريس على إجراء انتخابات ليبيا نهاية 2018
ليبيا
في العدد 141: ترامب والصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا وملف يتامى داعش وعودة ...
ليبيا
بالفيديو.. راكب يسجل اللحظات الأخيرة للطائرة المكسيكية قبل تحطمها
دولى
مصرف ليبيا المركزي ينفي تعديل سعر صرف الدولار
ليبيا
دراسة: احترار القطب الشمالي يذيب جليد أعلى قمم السويد
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح مهمة عند غسيل السيارة