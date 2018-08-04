بيروني: المظاهرات ضد السياسة الإيطالية في ليبيا «ليست كبيرة»

السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني. (الإنترنت)

اعتبر السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني أن المظاهرات المنددة بالسياسة الإيطالية في ليبيا «ليست كبيرة».

وقال، في حوار أدلى به إلى قناة «ليبيا» «نرحب بحرية التعبير في كل البلاد، بل عندما يكون هناك 20 أو 30 شخصًا ضد إيطاليا، نحن نقبل بها ونحترمها».

وانطلقت مظاهرات بعد صلاة أمس الجمعة في مدن ليبية تندد بالتدخل الإيطالي في الشأن الليبي وما يوصف بانحياز السفير الإيطالي إلى المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق.

وأضاف «الشعب الليبي ليس مهتما في إيطاليا، هو مهتم بليبيا، روما يمكنها المساهمة في تحقيق الاستقرار، المساهمة في بناء القدرات الأمنية».

وأوضح «أسافر في كل ليبيا، وعندما أسافر أجد ترحيبا كبيرا بنا، وكل الليبيين يقدرون دور إيطاليا».

كانت السفارة الإيطالية لدى ليبيا سلمت أمس الخميس معدات طبية لمستشفى مدينة الزنتان في إطار برنامج جسر التضامن الإيطالي.