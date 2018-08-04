الدولار على أعتاب 6 دنانير

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أغسطس 2018, 12:00 مساء

افتتح سعر صرف الدولار الأميركي تعاملاته اليوم السبت على 5.99 دينار في السوق السوداء، ليعوض بعض خسائره التي مني بها منذ السبت الماضي عندما كان 6.46 دينار.

وأنهت العملة الأميركية تعاملات الأسبوع الماضي بتراجع إلى 5.77 دينار، لكنها استعادت اليوم بعض ما خسرته على مدار الأسبوع الماضي، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». يشار إلى أن تغيير سعر الصرف هو من أهم نقاط برنامج الإصلاح الاقتصادي.

فيما صعد سعر صرف اليورو إلى 6.88 دينار اليوم مقارنة بـ6.70 دينار الخميس الماضي، والجنيه الاسترليني إلى 7.70 دينار مقابل 7.50 دينار، بفارق 18 و20 قرشا على الترتيب.

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