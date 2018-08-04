«أملاك الدولة»: مزايدة لإزالة مخلفات سوق الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أغسطس 2018, 11:20 صباحا
سوق الثلاثاء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مصلحة أملاك الدولة عن اعتزامها فك وبيع الهيكل المعدني وإزالة المخلفات لسوق الثلاثاء، وذلك بالمزايدة العلنية بأظرف مغلقة .

وأهابت المصلحة بالأفراد والشركات وغيرها من الجهات الراغبة في ذلك التقدم بسحب كراسة الشروط بمقر المصلحة الكائن بضاحية حي الأندلس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 5 أغسطس الجاري بقيمة " 150 دينار ليبي . 

وذكرت المصلحة ان يوم الأربعاء الموافق 15 أغسطس الجاري سيكون لآخر موعد لسحب كراسة الشروط ومعاينة الموقع ، مشيرة إلى أن موعد تقديم العروض وفتح المظاريف سيكون  في تمام الساعة 11 صباحاً من يوم الخميس الموافق 16 أغسطس الجارى بمقر مصلحة أملاك الدولة.

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