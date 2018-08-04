الأرصاد: رطوبة عالية على المناطق الساحلية وأمطار متفرقة على الجنوب الغربي

سماء مُلبدة بالغيوم. (الإنترنت)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تظل درجات الحرارة معتدلة على مناطق شمال ليبيا مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنه اليوم السبت، إن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها بين 30 – 36، بينما تبقى مرتفعة نسبياً على أغلب مناطق الوسط والجنوب، حيث تتراوح بين 39– 44 مع تكاثر للسحب واحتمال ظهور خلايا من السحب الرعدية مع سقوط رخات متفرقة من المطر على الحمادة ومرتفعات جبل نفوسة وبعض مناطق الجنوب الغربي.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا يوم غد، خاصة على المناطق الداخلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصـوى بين 31-33 على الساحل وما بين 39-34 على الدواخل.

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على المناطق الساحلية ومرتفعات الجبل الأخضر والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا بعد الظهر على الخليج وبنغازي، وتتراوح درجات الحرارة القصوي بين 30-33 على الساحل وبين 35-38 على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على أغلب المناطق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الحمادة وغات، تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصــوى بين 39-44.

الكفرة - تازربو - السرير

السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعــــة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39-42.

درجات الحرارة ليوم السبت. (صورة من المركز الوطني للأرصاد)

درجات الحرارة غدًا الأحد. (صورة من المركز الوطني للأرصاد)

درجات الحرارة بعد غد الاثنين. (صورة من المركز الوطني للأرصاد)