وفد ليبي يدعو رجال الأعمال الأردنيين للمشاركة في إعادة الإعمار

الوفد الليبي المعرض الدولي الثاني عشر للبناء و الإنشاء والصناعات الهندسية . (اتحاد الغرف الليبية)

دعا وفد ليبي من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، الأسبوع الماضي، المسؤولين ورجال الأعمال الأردنيين إلى زيارة ليبيا والمشاركة مع نظرائهم الليبيين في إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الاتحاد بوفد في مجال المقاولات وتجارة مواد البناء وعدد من المهندسين الاستشاريين في المعرض الدولي الثاني عشر للبناء و الإنشاء والصناعات الهندسية الذي أقيم بالأردن في الفترة من 30 يوليو الي 2 اغسطس، وفق الصفحة الرسمية للاتحاد.

واطلع الوفد على أجنحة المعرض التى تضمنت العديد من المجالات في صناعة مواد البناء والمواد الكهربائية والديكور والأثاث والتجهيز المنزلي .

كما شارك في المؤتمر الهندسي المصاحب، وأجرى مقابلات رسمية مع كل من وزير التشغيل بالأردن وسفير ليبيا بالأردن ونقيب مقاولي الإنشاءات بالأردن، وزار الوفد عددا من شركات التدريب في مختلف المجالات.