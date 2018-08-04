«الدولية للهجرة»: خمس جنسيات تشكل 65% من مجموع المهاجرين إلى ليبيا

مهاجرون في أحد قوارب الهجرة غير الشرعية. (الإنترنت)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن خمس جنسيات تشكل تشكل 65% من مجموع المهاجرين إلى ليبيا.

وأضافت البعثة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا أحصت في مايو 2018، 679.897 مهاجرا من 42 جنسية،موجودين في ليبيا.

وأشارت إلى أن 8% من بين المهاجرين قاصرون، مؤكدة أن الجنسيات الخمس الأولى كانت النيجر، ومصر وتشاد والسودان وغانا، وهي تشكل 65% من مجموع المهاجرين إلى ليبيا.

وكانت المنظمة الدولية للهجر، (OIM) قالت في تقرير نشرته يونيو الماضي، إن تدفق المهاجرين القادمين عبر البحر المتوسط انخفض إلى النصف مقارنة بالعام الماضي.

وأكدت المنظمة، أن المعطيات تشير إلى أنه «في الأسابيع الـ24 الأولى من عام 2018، وصل إلى أوروبا 40073 مهاجرًا، مقابل 80683 مهاجرًا في الفترة نفسها من عام 2017، وأكثر من 215 ألفًا في الفترة نفسها من عام 2016».

وذكرت المنظمة أن عدد الوفيات في البحر خلال الوقت نفسه انخفض، حيث «تتوقف تقديرات عام 2018 عند 857 حالة وفاة»، بينما «كان عدد الوفيات 2106 خلال الفترة نفسها من عام 2017 و2999 في عام 2016».

انفوجراف للمنظمة الدولية للهجرة يوضح التصنيف العمري للمهاجرين في ليبيا. (الإنترنت)

انفوجراف للمنظمة الدولية للهجرة يوضح الدول الأعلى نسبة في المهاجرين بليبيا. (الإنترنت)