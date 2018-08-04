عدد من أهالي طبرق يقدمون اعتذار للنائب أبوبكر بن ميلاد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أغسطس 2018, 03:12 صباحا

قدم عدد من أهالي مدينة طبرق اعتذار إلى عضو مجلس النواب عن مدينة الخمس أبو بكر بن ميلاد على ما بدر من النائب عن مدينة بنغازي بدر النحيب العقيبي من تصرفات و محاولة الاعتداء عليه خلال جلسة الثلاثاء الماضي.

وتجمع عدد من أهالي مدينة طبرق بميدان الشهداء عصر الجمعة بحضور النائب أبو بكر بن ميلاد وقدموا له اعتذار مكتوب باسم سكان طبرق.

وشهدت قاعة مجلس النواب  بطبرق بجلسة الثلاثاء الماضي خلال مناقشة إقرار مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور،  حالة من الاحتقان والتوتر بين النائب عن مدينة الخمس أبو بكر بن ميلاد، والنائب عن مدينة بنغازي بدر النحيب، كادت تصل لحدّ العراك بالأيدي.

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