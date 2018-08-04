مصرف ليبيا المركزي يطلق مبادرة الدفع الالكتروني

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أغسطس 2018, 02:09 صباحا

أعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عن إطلاقه مبادرة لتشجيع وسائل الدفع الالكتروني.

وقال المصرف في بيان نشره عبر صفحته بموقع «فيسبوك» فجر السبت «في إطار مساعي مصرف ليبيا المركزي في التوسع باستخدام وسائل الدفع الالكتروني، أطلق المركزي مبادرته لتسديد 50% من مبيعات التجار الالكترونية نقداً».

ولفت المصرف المركزي إلى  شرط «عدم إضافة أي زيادة على أسعار البضائع والخدمات».

وأشار المصرف إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المبادرة موضع التنفيذ، بتوجيه المصارف التجارية بضرورة تسهيل وتسريع إصدار البطاقات المحلية والتوسع بنشر نقاط البيع لقبولها بمختلف المحلات وفِي كافة مدن وقرى ليبيا لتكون في متناول الجميع».

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