أسامة حماد: سعر الصرف لن يكون أربعة دنانير ونصف

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أغسطس 2018, 11:22 مساء

أكد المفوض بمهام وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق أسامة حماد، إن تغيير سعر الصرف هو من «أهم نقاط الإصلاحات الاقتصادية»، مشيراً إلى أن السعر سيكون «تزاحفيا وليس أربعة دنانير ونصف».

وقال أسامة حماد لقناة «ليبيا روحها الوطن» الجمعة إن «رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج هو من يشرف على هذه الاصلاحات».

وأضاف: «هناك تعاون بين مصرف ليبيا المركزي بطرابلس ووزارة المالية المفوضة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية».

وأشار الوزير المفوض أسامة حماد إلى «وجود تعاون كبير بين وازرتي المالية بحكومتي الوفاق الوطني والحكومة الموقتة».

يذكر أن مصرف ليبيا المركزي نفى أمس الخميس أن يكون أصدر قرارًا أو حتى بيانًا أو رسالة أعلن فيه تعديل سعر صرف الدولار بالمصارف التجارية، مؤكدًا على أن المراسلة المتداولة حول تعديل سعر الصرف «مزورة».

الشحومي: السوق السوداء ستُحدد سعر الصرف الجديد

وقال مصدربالمصرف المركزي لـ«بوابة الوسط» إن «الرسالة التي جرى تداولها مؤخرًا بشأن حزمة الإصلاحات الاقتصادية وتضمنت تعديل صرف الدولار الأمريكي بسعر 4.500 دينار بالنسبة للاعتمادات والمهام الرسمية وبسعر 1.340 دينار بالنسبة لأرباب الأسر هي مراسلة مزورة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اتحاد الكرة يتعهد بتسليم إدارة الدوري للجنة الأندية..
رياضة محلية
مفاجأة.. عودة ريال مدريد لمحمد صلاح
رياضة عالمية
بالفيديو.. راكب يسجل اللحظات الأخيرة للطائرة المكسيكية قبل تحطمها
دولى
مصرف ليبيا المركزي ينفي تعديل سعر صرف الدولار
ليبيا
تقرير ميداني يرصد «أضرارًا كبيرة» بالمرافق الصحية في تاورغاء
ليبيا
خلال يوم واحد.. هبوط جديد للدولار أمام الدينار الليبي في السوق السوداء
ليبيا
«أنوار ليبيا» تصل ميناء طرابلس محملة بـ33 مليون لتر بنزين
ليبيا
عودة نازحي بنغازي.. أحد تحديات طريق إعادة إعمار ما دمرته الحرب
ليبيا
دراسة: احترار القطب الشمالي يذيب جليد أعلى قمم السويد
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيتزا تاكو