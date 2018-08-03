أسامة حماد: سعر الصرف لن يكون أربعة دنانير ونصف

أكد المفوض بمهام وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق أسامة حماد، إن تغيير سعر الصرف هو من «أهم نقاط الإصلاحات الاقتصادية»، مشيراً إلى أن السعر سيكون «تزاحفيا وليس أربعة دنانير ونصف».

وقال أسامة حماد لقناة «ليبيا روحها الوطن» الجمعة إن «رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج هو من يشرف على هذه الاصلاحات».

وأضاف: «هناك تعاون بين مصرف ليبيا المركزي بطرابلس ووزارة المالية المفوضة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية».

وأشار الوزير المفوض أسامة حماد إلى «وجود تعاون كبير بين وازرتي المالية بحكومتي الوفاق الوطني والحكومة الموقتة».

يذكر أن مصرف ليبيا المركزي نفى أمس الخميس أن يكون أصدر قرارًا أو حتى بيانًا أو رسالة أعلن فيه تعديل سعر صرف الدولار بالمصارف التجارية، مؤكدًا على أن المراسلة المتداولة حول تعديل سعر الصرف «مزورة».

وقال مصدربالمصرف المركزي لـ«بوابة الوسط» إن «الرسالة التي جرى تداولها مؤخرًا بشأن حزمة الإصلاحات الاقتصادية وتضمنت تعديل صرف الدولار الأمريكي بسعر 4.500 دينار بالنسبة للاعتمادات والمهام الرسمية وبسعر 1.340 دينار بالنسبة لأرباب الأسر هي مراسلة مزورة».