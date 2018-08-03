اختتام برنامج «سبرينج بورد» لتدريب النساء ذوي الاحتياجات الخاصة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الجمعة 03 أغسطس 2018, 09:02 مساء
فاعليات اختتام برنامج سبرينج بورد بطرابلس (الإنترنت)

اختتمت في العاصمة الليبية طرابلس فعاليات برنامج «سبرينج بورد» لتدريب المرأة، الخاص بفئة السيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بوزارة العمل والتأهيل مراد الضبع في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن فعاليات برنامج «سبرينج بورد» التي اختتمت أمس الخميس لتدريب المرأة، استمرت لمدة أربعة أيام، بالتعاون بين وزارة العمل والتأهيل والمجلس الثقافي البريطاني.

وأشار الضبع إلى أن البرنامج جاء في إطار دعم المجلس الثقافي البريطاني لفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتًا إلى أن وزير العمل والتأهيل الدكتور المهدي الأمين وعددًا من المسؤولين بديوان الوزارة حضروا فعاليات الختام.

فاعليات اختتام برنامج سبرينج بورد بطرابلس (الإنترنت)
فاعليات اختتام برنامج سبرينج بورد بطرابلس (الإنترنت)
فاعليات اختتام برنامج سبرينج بورد بطرابلس (الإنترنت)
فاعليات اختتام برنامج سبرينج بورد بطرابلس (الإنترنت)
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