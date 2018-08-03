إصابة مدني برصاص عشوائي بمنطقة الوحيشي في بنغازي

مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث. (أرشيفية: الإنترنت)

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث مدنيًّا أُصيب برصاص عشوائي بمنطقة الوحيشي في مدينة بنغازي، شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إن المواطن صبري محمد العرفي (50 عامًا) أحد سُكان منطقة الكيش، أُصيب بطلق ناري عشوائي في الجنب الأيمن بمفترق الوحيشي.

وأضافت البرغثي أن المصاب كان يقوم بتعبئة غاز الطهي أثناء إصابته بالرصاصة، مؤكدة أن حالته «مستقرة وإصابته ليست خطيرة»، حيث أُجريت له جراحة على الفور، ويتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى.

يشار إلى أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني فوضى انتشار السلاح، الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح.