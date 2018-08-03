استقرار الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني بالسوق السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أغسطس 2018, 08:20 مساء
أسعار العملات الأجنبية

استقر سعر صرف العملة الأميركية (الدولار) وارتفع اليورو والإسترليني أمام العملة المحلية في السوق السوداء، اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس الخميس.

وسجلت العملة الأميركية (الدولار) 5.85 دينار، وهو السعر نفسه الذي سجلته في نهاية تعاملات أمس الخميس، حسب متعاملين بالسوق السوداء وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبلغ فارق السعر الرسمي والسعر الموازي للدولار 4.48 قرشًا، إذ يبلغ سعره الرسمي 1.3783 دينار، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

لكنّ أسعار العملات الأجنبية الرئيسة سجلت ارتفاعًا طفيفًا، إذ بلغ سعر الجنيه الإسترليني 7.67 دينار، مقابل بـ7.45 دينار أمس، كما سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 6.82 دينار، مقابل 6.70 دينار خلال الفترة نفسها.

وشهد سعر صرف العملة الأميركية موجة من الصعود والهبوط خلال الأسابيع الماضية حول مستوى 7 دينارات في السوق السوداء، فيما لا تزال السوق تترقب فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي>

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