القماطي: طرح الأحمال في بنغازي نتيجة انقطاع إمدادت الغاز أمس

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الجمعة 03 أغسطس 2018, 07:43 مساء

قال مدير غرفة التحكم 30 بنغازي التابعة للشركة العامة للكهرباء حسن القماطي، إنه جرى اللجوء لطرح الأحمال بعدة أحياء ومناطق سكنية ببنغازي لحوالي الأربع ساعات للحفاظ على استقرار الشبكة.

وأشار القماطي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إمدادت الغاز عادت إلى المحطات بعدما توقفت صباح أمس الخميس، ما نتج عنه طرح الأحمال في المدينة.

ولفت إلى أن إمدادات الغاز توقفت منذ الساعة الحادية عشرة صباحًا وعادت بشكل طبيعي الساعة الخامسة مساء الخميس دون معرفة أسباب توقفها.

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ورجح مدير غرفة التحكم أن يكون السبب وراء توقف إمدادات الغاز مشكلات فنية في حقل التحدي التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وأضاف أن «الشركة العامة للكهرباء لن تطرح الأحمال بعد عودة تدفق الغاز إلا إذا حدثت مشكلة أخرى»، مشيرًا إلى أن الشبكة تشهد استقرارًا هذه الأثناء.

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