العامة للكهرباء: فقد 1400 ميجاوات نتيجة خروج عدة وحدات عن الخدمة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أغسطس 2018, 06:59 مساء
إحدى محطات الكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، أن الشبكة العامة فقدت 1400 ميجاوات نتيجة خروج عدة وحدات عن الخدمة، بسبب فصل محول جهد 400 – 220 ك.ف.

وأشارت الشركة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى «خروج الوحدات البخارية الأولى والثانية والثالثة والوحدة الغازية الثانية في محطة الزاوية للدورة المزدوجة، تبعها خروج محطة توليد جنوب طرابلس والخمس الغازية والوحدة البخارية الأولى في محطة كهرباء مصراتة».

وأضافت أن خروج الوحدات السابقة أدى إلى فقد إجمالي 1400 ميجاوات، حيث أدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، لاسيّما المنطقة الجنوبية.

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وأوضحت أن فنييي ومهندسي الشركة نجحوا في إعادة أغلب الوحدات إلى وضعها الطبيعي، وجارٍ العمل على إعادة تشغيل باقي الوحدات وعودة الشبكة إلى وضعها السابق في غضون ساعات.

وشهدت بعض المدن الليبية انقطاعًا مستمرًا للتيار الكهربائي وفق برنامج طرح الأحمال الذي تنفذه الشركة العامة للكهرباء نتيجة خروج بعض وحدات الإنتاج عن الخدمة وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن مشكلات أمنية أخرى بسبب تضرر الشبكة نتيجة عمليات السطو والسرقات، ووقف الإمدادات جراء نقص كميات الوقود والغاز اللازمة لتوليد التيار الكهربائي، فضلاً عن المواجهات العسكرية في مناطق الاشتباكات.

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