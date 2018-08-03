لجنة الأزمة توضح سبب الازدحام على محطات الوقود بطرابلس

زحام أمام إحدى محطات التزود بالوقود. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز، اليوم الجمعة، توزيع 7 ملايين لتر وقود على محطات طرابلس، في إطار محاولات تخفيف حدة الأزمة.

وأشارت اللجنة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنّ ناقلة الوقود «أنوار ليبيا» المحملة بأكثر من 32 مليون لتر بميناء طرابلس البحري تواصل توزيع الوقود على المحطات.

وأرجعت اللجنة الازدحام الحاصل في العديد من المحطات إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وهو ما أثّر على المحطات التي تعمل بالمولدات، لكنّها أكدت على توفر الوقود.

«البريقة» لتسويق النفط: لا مبرر للازدحام على محطات الوقود

وشهدت الفترة الماضية معاناة بعض المدن الليبية، نتيجة نقص الوقود لأسباب مختلفة بعضها يرجع إلى انتشار عمليات التهريب، مما يفتح المجال للسوق السوداء، فضلاً عن عدم قدرة الشاحنات على الوصول إلى بعض المناطق بسبب غياب عمليات التأمين على الطرق الرئيسة.