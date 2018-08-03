شركة الكهرباء تنفي توقف حقل التحدي للغاز بسبب انقطاع التيار الكهربائي
القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أغسطس 2018, 05:35 مساء
الشركة العامة للكهرباء تنفي توقف حقل التحدي للغاز بسبب انقطاع الكهرباء، مشيرة إلى أن سبب توقف الحقل هو «عطل فني في نظام التحكم الرقمي داخل منظومة الحقل»وفقًا لما نشرته الشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك».
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