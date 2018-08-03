«صحة الوفاق»: افتتاح عيادتين وتجهيز 3 سيارات إسعاف لخدمة الحجاج الليبيين

افتتاح وتجهيز عيادتين طبيتين لتقديم الخدمات للحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة

أعلن عضو لجنة البعثة الطبية المرافقة للحجيج محمد عباس، افتتاح وتجهيز عيادتين طبيتين لتقديم الخدمات للحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة، بالإضافة إلى تجهيز 3 سيارات إسعاف تحسبًا لأي طارئ.

وأشار عباس، وفق بيان نشرته وزارة الصحة بحكومة الوفاق عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن العمل بالعيادتين سيكون تناوبيًا على مدى الـ24 ساعة بعد استكمال تجهيز عيادة بفندق «الأنجم»، وأخرى بفندق »الميريديان»، لتقديم الخدمات للحجاج الليبيين.

وفي السياق نفسه أشار إلى أنّ اجتماعًا عقده رئيس لجنة البعثة الطبية نورالدين عريبي ضم جميع أعضاء البعثة، لتوزيع جدول المناوبة والتأكيد على الالتزام بمواعيد العمل، لضمان عمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة.

وصول الحجاج الليبيين إلى الأراضي المقدسة

يذكر أن فريق البعثة الطبية الموفدة لمرافقة الحجيج وصل إلى الأراضي المقدسة في الـ29 من يوليو الماضي، عبر مطار معيتيقة الدولي.

وانطلقت أولى رحلات نقل الحجاج في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، فيما قال مدير المكتب الإعلامي والناطق باسم الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوه، إن الشركة ستسِّير رحلتين يوميًا من مطارات معيتيقة ومصراتة وبنينا لنقل 7500 من حجاج بيت الله الحرام إلى السعودية.

عيادات طبية في المطارات الليبية للتأكد من تلقي الحجاج التطعيمات اللازمة

وكانت إدارة الحج والعمرة قالت إن التكلفة المالية لموسم حج 2018، تقدر بـ5 آلاف دينار، مؤكدة أنها تدفع بموجب صك مصرفي مصدق باسم إدارة الحج والعمرة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أعلن في مايو الماضي دعم تكلفة الحج للمواطنين بقيمة 50% من التكلفة التي تبلغ 10 آلاف دينار، لتتراجع التكلفة إلى 5 آلاف دينار.

افتتاح وتجهيز عيادتين طبيتين لتقديم الخدمات للحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة