تصدير 34 ألف طن وقود من ميناء البريقة إلى مالطا

الناقلة «ARISTIDIS» تحمّل 34.5 طن من وقود الديزل (مادة النافتا) بميناء البريقة النفطي

أنهت الناقلة «ARISTIDIS» تحميل 34.5 طنًا من وقود الديزل (مادة النافتا) بميناء البريقة النفطي، وفق ما أفاد أحد العاملين بالميناء لـ«بوابة الوسط» الجمعة.

وأوضح المصدر أنَّ الناقلة النفطية مسجَّلة في ميناء ماجورو، وقدمت من اليونان لتحميل الشحنة من ميناء البريقة النفطي إلى مالطا، مضيفًا أنَّ مدة شحن الناقلة استغرق ثلاثة أيام متواصلة.

واستأنفت العمليات في الموانئ النفطية شرق البلاد بعد عودة تبعيتها إلى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس عقب الأزمة التي أثارها قرار القيادة العامة للجيش الوطني بنقل تبعيتها إلى مؤسسة النفط التابعة للحكومة الموقتة.

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