«تعليم الوفاق» تطالب المناطق التعليمية بتقديم حصر لاحتياجات المدارس للعام الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أغسطس 2018, 04:41 مساء
شعار وزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق الوطني

طالبت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة، كافة المناطق التعليمية بتشكيل لجان لحصر احتياجات المدارس؛ وذلك استعدادًا لاستقبال العام الدراسي القادم 2018-2019.

ودعا بيان مقتضب للوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المكاتب التابعة لإدارة المخازن التعليمية بالمناطق التعليمية إلى ضرورة تقديم حصر شامل لاحتياجات تلك المناطق للعام الدراسي الجديد.

وانتهت قبل أسبوعين امتحانات الثانوية العامة في جميع المدارس العامة والخاصة داخل وخارج ليبيا، على مستوى 55 منطقة تعليمية من المناطق الخاضعة لإشراف وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، إذ جرى تشكيل 187 لجنة إشراف ومراقبة على حوالي 58.604 ألف طالب وطالبة بالداخل، بينما تقدم لإجراء امتحان الشهادة الثانوية والإعدادية بالخارج أكثر من 880 طالبًا وطالبة.

ويحتاج قطاع التعليم في ليبيا إلى عمليات صيانة في البنية التحتية وحل معوقات تواجه المدارس على مستوى الأبنية التعليمية والاحتياجات الأسياسية للمعلمين.

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