بعد توقفه بسبب انقطاع الكهرباء.. استئناف الإنتاج في حقل التحدي

حقل التحدي للغاز. (الإنترنت)

قال مهندس في حقل التحدي للغاز، إن الحقل الذي تديره شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، استأنف الإنتاج اليوم الجمعة، بعد توقفه بسبب انقطاع الكهرباء.

وأضاف المهندس -الذي رفض ذكر اسمه- في تصريحات إلى «رويترز»، أن إنتاج المكثفات البالغ 6500 برميل يوميًا استؤنف أيضًا.



وتوقف الإنتاج في حقل التحدي للغاز بشرق ليبيا الخميس، نظرًا لانقطاع التيار الكهربائي.



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ويبلغ إنتاج الحقل من الغاز 75 مليون قدم مكعبة يوميًا. ويعتبر حقل التحدي من أهم الحقول الغازية المكتشفة في شمال أفريقيا وأحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في ليبيا.

ويغذي الحقل محطات توليد الكهرباء في شمال بنغازي، وفي مرفأ الزويتينة لتصدير النفط، كما ينتج أيضًا مكثفات الغاز، لكن من دون النفط الخام.