بعد كوريا.. الفلبين تلوّح بإرسال سفينة إلى ليبيا لتحرير مخطوفين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أغسطس 2018, 02:33 مساء
السفينة الكورية الجنوبية في طريقها لتحرير المخطوفين في ليبيا. (الإنترنت)

ذكر موقع «أي بي إس-سي بي إن» الإخباري الفلبيني، اليوم الجمعة، أن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي يدرس إرسال سفنية إلى ليبيا بعد اختطاف ثلاثة فلبينيين.

ونقل الموقع عن دوتيرتي قوله إنه يرغب كذلك في إظهار القوة بعدما أرسلت كوريا الجنوبية سفينة حربية إلى ليبيا لضمان إطلاق مواطنها الذي اختطف هناك إلى جانب الفليبينيين الثلاث.

وقال دوتيرتي، في خطاب ألقاة في مدينة مالايبالاي بمحافظة بوكيدنون: «إذا بدأوا في إيذاء (الفلبينيين) الثلاثة، سأرسل فرقاطة»، مضيفًا: «عندما تعثر السفينة على الخاطفين ستقصفهم».

وكان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، إيلمر كاتو، قال في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، أمس الخميس، إن «سفارة الفلبين في طرابلس أكدت أن الرجال الثلاثة في التسجيل هم الفنيون الفلبينيون الذين خطفهم مسلحون في ليبيا الشهر الماضي».

وكانت سول أعلنت أمس أنها أرسلت سفينة حربية إلى ليبيا في عرض قوة على ما يبدو، لضمان إطلاق سراح مواطن كوري جنوبي خطف مع 3 مواطنين من الفلبين.

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