الأمم المتحدة تسلم بلدية سرت مدرسة «بعد صيانتها»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 03 أغسطس 2018, 01:38 مساء
احتفالية تسليم المدرسة. (صورة من بلدية سرت)

سلم صندوق دعم الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مدرسة، إلى بلدية سرت،  بعد «إتمام أعمال الصيانة الشاملة، طبقًا للمواصفات الفنية المتعاقد عليها».

وأقامت ثانوية الاتحاد للبنات بسرت احتفالية، تم خلالها تسليم مقر المدرسة للمجلس البلدي سرت ومراقب التعليم بسرت.

وقامت بأعمال الصيانة شركة الناهية للمقاولات بتكليف من صندوق دعم الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتكلفة مالية قدرها مائة وخمسة وثلاثون ألف دولار، في نحــو 4 أشهر، وبإشراف مهندسين بمكتب مشروعات بلدية سرت.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي سرت في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الاحتفالية حضرها عميد بلدية سرت مختار المعداني وعضو مجلس البلدي ابراهيم إمليطان وعضو المجلس البلدي سرت غيث أوحيدة ومدير فرع هيئة الرقابة الإدارية سرت ومراقب التعليم سرت ومدير مكتب التخطيط سرت ومنسق مشروع دعم الاستقرار سرت وفريق الشراكة المجتمعية سرت وإدارة الثانوية وعدد من مراسلي القنوات الفضائية ووكالات الأنباء والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني.

ووقع على محضر التسليم والاستلام عميد بلدية سرت ومنسق مشروع دعم الاستقرار سرت، في الاحتفالية التي عرض خلالها مقطع يوضح المدرسة قبل وبعد الصيانة.

وكرمت إدارة الثانوية ومراقبة التعليم سرت خلال الاحتفالية، عددًا من المسؤولين والجهات التي ساهمت في عملية الصيانة.

توقيع محضر تسليم وتسلم المدرسة. (صورة من بلدية سرت)
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