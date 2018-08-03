بالصور.. وصول الحجاج الليبيين إلى الأراضي المقدسة

وصول الحجاج الليبين إلى الأراضي المقدسة بمكة المكرمة. (صورة من ادارة شئون الحج والعمرة)

أعلنت إدارة شؤون الحج والعمرة، وصول الحجاج الليبيين إلى الأراضي المقدسة بمكة المكرمة.

ونشرت إدارة شؤون الحج والعمرة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة، صورًا للحجاج الليبيين الذين وصلوا عبر فوجين.

وانطلقت انطلاق أولى رحلات نقل الحجاج في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، فيما قال مدير المكتب الإعلامي والناطق باسم الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوه، إن الشركة ستشير رحلتين يوميًا من مطارات معيتيقة ومصراتة وبنينا لنقل 7500 من حجاج بيت الله الحرام إلى السعودية، مؤكدًا أن الشركة ستسير رحلة واحدة من مطار طبرق.

وكانت إدارة الحج والعمرة قالت إن التكلفة المالية لموسم حج 2018، تقدر بـ«5000» دينار، مؤكدة أنها تدفع بموجب صك مصرفي مصدق باسم إدارة الحج والعمرة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد أعلن في مايو الماضي دعم تكلفة الحج للمواطنين بقيمة 50% من التكلفة التي تبلغ 10 آلاف دينار، لتتراجع التكلفة إلى 5 آلاف دينار.

وصول الحجاج الليبين إلى الأراضي المقدسة بمكة المكرمة. (صورة من ادارة شئون الحج والعمرة)

وصول الحجاج الليبين إلى الأراضي المقدسة بمكة المكرمة. (صورة من ادارة شئون الحج والعمرة)