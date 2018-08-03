الأمم المتحدة ترحب بنجاح أول انتخابات بلدية في ليبيا وتدعو أهالي الزاوية لدعم المجلس الجديد

اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية. (الإنترنت)

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بمناسبة إنجازها بنجاح أول انتخابات بلدية في ليبيا في عام 2018، مع اختيار مجلس بلدية الزاوية وانتخاب عميدها جمال بحر.

ورحبت البعثة في بيان صادر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الجمعة، بهذه الخطوة «المشجعة» في اتجاه توطيد الديمقراطية في البلاد، متمنية التوفيق للعميد الجديد وأعضاء المجلس البلدي.

كما دعت إلى دعم هذه المؤسسة التي اكتسبت شرعيتها من الانتخابات حتى تتمكن من القيام بمهامها وأداء دورها في تقديم أفضل خدمة إلى أهالي الزاوية.

وأعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، الخميس، تنصيب جمال عبد الناصر بحر رسمياً عميداً لبلدية الزاوية.

وانطلقت انتخابات بلدي الزاوية في الـ12 من مايو الماضي، وهي أول انتخابات بلدية تشهدها المدينة منذ عام 2014.

وشهدت الانتخابات تنافس 20 مرشحاً بينهم 4 نساء وسط إقبال واسع على التصويت والمشاركة بنسبة بلغت 63%.

وكان وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني، بداد قنصو، قد أوضح في تصريح لـ218 أن المجلس الرئاسي خصص ميزانية مالية خاصة بانتخابات بلدية الزاوية وبني