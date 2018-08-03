الأرصاد: طقس معتدل على الشمال ورطوبة عالية على الساحل

سماء ملبدة بالغيوم. (الإنترنت)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تبقى درجات الحرارة معتدلة على مناطق الشمال مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية، بينما تميل للارتفاع على أغلب مناطق الوسط والجنوب.

كما توقع في بيان صادر عنه اليوم، أن تتكاثر السحب مساء على الكفرة ومناطق أقصى الجنوب الشرقي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مرتفعات جبل نفوسة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصـوى بين 31-36 على الساحل وبين 37-39 على الدواخل.

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة

السماء قليلة السحب واحتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30-35 على الساحل وبين 38-40 على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على مناطق الحمادة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصــوى بين 38-43.

الكفرة - تازربو - السرير

مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على أقصى الجنوب الشرقي والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحـرارة القصوى بين 38-42.

طقس اليوم الجمعة. (المركز الوطني للأرصاد)

طقس غد السبت. (المركز الوطني للأرصاد)

طقس بعد غد الأحد. (المركز الوطني للأرصاد)