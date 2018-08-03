مناقشة مقترح لمساعدة مواطني سبها في سحب مرتباتهم بعيدًا عن الزحام

مختارو المحلات ونقابة المصارف والتأمين والاستثمار في اجتماع ببلدية سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

ناقش مختارو المحلات ونقابة المصارف والتأمين والاستثمار وعدد من مؤسسات المجتمع ببلدية سبها، أزمة ازدحام المواطنين أمام المصارف والمشاكل التي يعانون منها أثناء توفر السيولية.

وقال رئيس نقابة المصارف والتأمين والاستثمار ببلدية سبها يونس المدني حسين في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الاجتماع ناقش كيفية إيجاد آلية لمساعدة المواطنين في سحب مرتباتهم، بعيدًا عن الازدحام الدي سبب الكثير من المشاكل لهم.

وأشار إلى أن النقابة قدمت مقترحًا إلى المجالس المحلية بالبلدية، جاء فيه أن تتولي مجالس المحلات استلام الصكوك من المواطنين وتعيين مندوبين من المجلس المحلي لاستلام قيمة الصكوك وتوزيعها على أصحابها وفق الكشوفات المحالة من المجالس المحلية والتي تشمل بيانات عن صاحب الصك.

وتشهد مدينة سبها ازدحامًا كبيرًا مند تفاقم أزمة السيولة ما يؤدي في بعض الأحيان إلى خروقات أمنية مثل إطلاق رصاص عشوائي أمام المصارف، ما يؤدي إلى إصابة بعض المواطنين.