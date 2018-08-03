عودة 164 مهاجرًا غير شرعي إلى نيجيريا

أطفال في مراكز احتجاز المهاجرين بليبيا. (الإنترنت)

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، اليوم الجمعة، عودة 164 مهاجرًا غير شرعي من نيجيريا إلى بلادهم، بشكل طوعي.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في بيان صادر عنه اليوم، إن 164 مهاجرًا غير شرعي من نزلاء الجهاز تمكنوا من العودة أمس الخميس إلى نيجيريا عبر مطار امعيتيقه الدولي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وكان المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة دعا السلطات الليبية إلى وقف احتجاز المهاجرين بعد إنقاذهم أو اعتراضهم من قبل خفر السواحل في محاولة عبورهم البحر الأبيض المتوسط. قائلا إن المنظمة الدولية تسعى إلى تسريع عملية العودة الطوعية لأولئك المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

وقال سوينغ: في لقائي مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، «دعوت السلطات إلى عدم وضع المهاجرين الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم من قبل خفر السواحل في مراكز الاعتقال، كما دعوت إلى تسريع عملية إعادة من يرغبون في العودة إلى ديارهم طواعية بدلاً من البقاء في الاحتجاز»، مضيفا أنه «من القسوة بمكان إرسال المهاجرين المتوجهين إلى أوروبا مرة أخرى للاعتقال خاصة عندما لا يكون ذلك ضروريا».