وزير الداخلية المفوض يبحث ملف الهجرة غير الشرعية مع وزيرة التنمية البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أغسطس 2018, 02:12 صباحا

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني العميد عبدالسلام عاشور مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الدولية البريطانية بانلوبي موردينت في طرابلس ملف الهجرة غير الشرعية.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة ليل الخميس إن وزيرالداخلية المفوض أعتبر أن ملف الهجرة غير الشرعية «من أهم الملفات التي تمس الأمن القومي للبلاد».

وطالب وزير الداخلية المفوض العميد عبدالسلام عاشور المجتمع الدولي بـ«ضرورة التسريع في دعم حكومة الوفاق الوطني في بناء قدراتها وتوحيد رؤية المجتمع الدولي تجاه ليبيا».

من جانبها عبرت الوزيرة البريطانية عن رغبة بلادها في «دعم الأمن والإستقرار داخل ليبيا وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين».

وحضر المقابلة سفير بريطانيا لدى ليبيا ورئيس قسم شؤون ليبيا بوزارة الخارجية البريطانية ورئيس قسم شمال أوروبا بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني.

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