«العامة للكهرباء» تُواصل التفتيش على وصلات الاستهلاك غير الشرعي

الحملة الوطنية لقطع التوصيلات غير الشرعية تستمر لليوم الثالث على التوالي

واصلت اللجنة المكلفة من الشركة العامة للكهرباء بالحملة الوطنية لقطع التوصيلات غير الشرعية لليوم الثالث على التوالي، حيث استهدفت إزالة التوصيلات غير الشرعية عن المحال التجارية والصناعية، داخل نطاق بلدية عين زارة، والتي تسببت في ارتفاع الفاقد التجاري والزيادة في الاستهلاك، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة وعلى رأسها مديرية أمن طرابلس.

وأشارت الشركة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الشركة العامة للكهرباء ومديرية أمن طرابلس وبرفقة الأجهزة الأمنية الأخرى تعكف على تنفيذ الحملة لضمان استمرار التيار الكهربائي وتحسين الخدمة للمواطنين.

ودعت الشركة أصحاب المحال التجارية والصناعية بضرورة إتمام إجراءات تسوية توصيلاتهم في أسرع وقت ممكن؛ حفاظًا على استمرارية التغذية الكهربائية للمواطن، ودون حدوث مشاكل فنية تطرأ على الشبكة الكهربائية.

الرئاسي: إجراءات عاجلة لوقف الاستهلاك غير الشرعي للكهرباء

وأعلن المجلس الرئاسي عن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاستهلاك غير الشرعي للكهرباء التي تزيد من الضغط على الشبكة، والتي تُعد أحد أسباب أزمة انقطاع الكهرباء، وذلك عن طريق الجهات الأمنية وعلى رأسها مديرية أمن طرابلس، واتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.

ولا تزال المدن الليبية تعاني استمرار الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي وفق برنامج طرح الأحمال الذي تنفذه الشركة العامة للكهرباء نتيجة خروج بعض وحدات الإنتاج عن الخدمة وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن مشكلات أمنية أخرى بسبب تضرر الشبكة نتيجة عمليات السطو والسرقات، ووقف الإمدادات جراء نقص كميات الوقود والغاز اللازمة لتوليد التيار الكهربائي، فضلاً عن المواجهات العسكرية في مناطق الاشتباكات.

الحملة الوطنية لقطع التوصيلات غير الشرعية تستمر لليوم الثالث على التوالي

الحملة الوطنية لقطع التوصيلات غير الشرعية تستمر لليوم الثالث على التوالي

الحملة الوطنية لقطع التوصيلات غير الشرعية تستمر لليوم الثالث على التوالي