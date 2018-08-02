في العدد 141: ترامب والصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا وملف يتامى داعش وعودة نازحي بنغازي

العدد 141 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس، 2 أغسطس 2017. (بوابة الوسط)

صدر اليوم العدد «141» من جريدة «الوسط»، وسلطت القصة الرئيسية للعدد الضوء على دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوجهة النظر الإيطالية حول الملف الليبي، خلال زيارة رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، إلى البيت الأبيض يوم الإثنين الماضي، وهو ما يثير مخاوف ليبية من تحول الخلاف الأوروبي إلى صراع سياسي شرس يترك انعكاساته السلبيّة على الوضع في عموم البلاد.

وفي حوار مطول مع «الوسط» تحدث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن أسباب استمرار أزمات الكهرباء والسيولة والأمن وحقيقة الضغوط الأوروبيّة والدور الأميركي ولماذا توقفت مساعي الجيش.

للاطلاع على العدد 140 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

كما سلطت جريدة «الوسط» الضوء على معاناة أهالي مدينة بنغازي من آثار الحرب التي دمرت منازلهم وأثرت على البنية التحتية، في ظل استمرار النازحين في الإقامة بالمؤسسات العامة كالمدارس وعمارات وزارة الزراعة، وآخرون عادوا إلى منازلهم المدمرة عقب تحرير المدينة في يوليو2017، في حين لجأ البعض الآخر إلى تأجير الشقق خارج المدينة بأسعار باهظة.

كما لا يزال الغموض يلف مصير 24 طفلاً من يتامى عناصر تنظيم «داعش» في ليبيا يأملون العودة إلى بلادهم بعد أن جرى إيداعهم في مركز رعاية تابع لفرع الهلال الأحمر بمدينة مصراتة، ووصل بعضهم مرحلة البلوغ بعد نحو عام ونصف العام من تسليمهم للمركز.

للاطلاع على العدد 140 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وركزت الصفحات الاقتصادية على لقاءات نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني مع مسؤولين في حكومة الوفاق والمصرف المركزي والمجلس الأعلى للدولة، جرى خلالها التركيز على ملف الإصلاح الاقتصادي المرتقب، وهو الملف الذي بقي في جعبة ويليامز منذ كانت قائمة بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا.

وفي الفن فيمكنكم مطالعة حوار مع المطرب والملحن علي الفيتوري والحاصل على عدد من الجوائز من المهرجانات المختلفة، الذي تحدث عن جديده الفترة المقبلة، وكذلك فتح صدره ليكشف معاناة الفنانين الليبيين.

أما صفحات الرياضة فرصدت بداية الأهلي طرابلس مشوار بطولة دوري أبطال العرب يوم 10 أغسطس الجاري عندما يحل ضيفاً على الوداد البيضاوي المغربي بدور الـ 32 في بطولة ستشهد زيادة في قيمة الجوائز المالية، حيث يحصل صاحب المركز الأول على خمسة ملايين دولار و2.5 مليون لصاحب المركز الثاني ومليون دولار لصاحب المركز الثالث.

للاطلاع على العدد 140 من جريدة «الوسط» اضغط هنا