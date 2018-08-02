أهالي سلوق يشتكون من تلوث مياه الشرب

تلوث مياه الشرب في منطقة سلوق واختلاطها بالمياه السوداء

طالب عدد من سكان منطقة سلوق الجهات الرسمية بضرورة التدخل لوضع حل عاجل لمشكلة تلوث مياه الشرب في المدينة واختلاطها بالمياه السوداء، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة؛ الأمر الذي يشير إلى دخول مياه الصرف الصحي إلى شبكات مياه الشرب.

لكنّ رئيس مكتب خدمات المياه بسلوق أحمد الزرقة رجّح في تصريح لـ«بوابة الوسط» أن يكون التلوث بسبب تهالك شبكة المياه بالمنطقة، نافيًا في الوقت نفسه اختلاط مياه الشرب بالمياه السوداء بشكل مباشر، مرجحًا تسرب مياه الصرف الصحي بطريقة غير مباشرة عبر المياه السطحية والجوفية.

يذكر أن شركة «كويروز قالفاو» البرازيلية كانت مكلفة بإنشاء شبكة صرف صحي متكاملة في سلوق، غير أنها توقفت عن عملها وغادرت البلاد منذ 2011.

وعلى الرغم من تحرير المنطقة بالكامل من قبل قوات الجيش من الجامعات المتطرفة، إلا أن مسؤولي الشركة يرفضون العودة لعملهم بحسب الشروط التي وقعوا عليها.