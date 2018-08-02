افتتاح مقر إدارة الانتخابات في بنغازي

جانب من افتتاح مقر إدارة الانتخابات ببنغازي

افتتح اليوم الخميس مقر مكتب إدارة الانتخابات في بنغازي، بعد استكمال أعمال الصيانة وإعادة التأهيل من الأضرار التي لحقت به جرّاء الاشتباكات المسلحة التي دارت في نطاقه، وذلك بحضور رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، وعماد السائح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

حضر حفل الافتتاح وزيرا الداخلية والتعليم بالحكومة المؤقتة وعميد بلدية بنغازي، إلى جانب أعضاء مجلس المفوضية والمدير العام وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالإدارة العامة، ورؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية «بنغازي - طبرق – البيضاء – درنة – المرج – أجدابيا»، ولفيف من موظفي مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي.

ومكتب الإدارة الانتخابية بنغازي هو أحد المكاتب التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والبالغ عددها 24 مكتبًا منتشرة في كامل مناطق ليبيا.

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من جانبه ثمّن السائح، في كلمة ألقاها الدعم الذي تلقته المفوضية لصيانة وتجهيز مقر مكتبها بمدينة بنغازي، مؤكدًا أن هذا «الدعم يزيد من إصرار المفوضية على المضي قدماً في تنفيذ ما يُسند إليها من مهام تتعلق بتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية التي من شأنها أن تخرج البلاد من حالة الجمود السياسي، في سبيل إرساء دعائم الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة».

وأعرب «الثني» عن تقديره للدور الذي تضطلع به المفوضية والمستوى المهني والفني الرفيع الذي يميز عملها والكوادر الوطنية العاملة بها، والنجاح الذي حققته على المستوى الفني في تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها ليبيا عامي 2012 و2014، داعيًا إلى ضرورة تضافر الجهود لمساعدة المفوضية في تنفيذ الواجبات المنوطة بها.

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